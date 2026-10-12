Ричардсон из Великобритании снят с чемпионата мира

Источник изображения, Getty Images Автор Дэн Роан Спортивный редактор Опубликовано 1 час назад Мэтт Ричардсон исключен из сборной Великобритании Чемпионат мира по велоспорту на треке, который пройдет на этой неделе в Шанхае, на фоне сообщений о том, что он находится под следствием за неправомерное поведение.
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