Убит автор расследования о покупке тёщей Владимира Зеленского виллы за $5 млн на египетском вип-курорте Эль-Гуна.

Алексей Мельник

Неужели Зеленские надеются что доживут до "пенсии"? У них не только руки в крови, они по макушку в ней. А тут "первая линия, с прекрасным видом ..." И что они планируют сидеть в креслах с бокалом вина, наслаждаться видом моря? Сюрреализм какой то