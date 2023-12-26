Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Андрей Валеев
    ага.подаст он руку.чушпанам руки в ответ не подают.Пожму руку Путину...
  • Асманов Александр
    Надо подумать насчёт Парижа... В этот раз туда не собирались, но если господа оаять настаивают... Только будет ли, ко...Пожму руку Путину...
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    Нашли о ком (макроне) говорить?Пожму руку Путину...

Убит автор расследования о покупке тёщей Владимира Зеленского виллы за $5 млн на египетском вип-курорте Эль-Гуна

Убит автор расследования о покупке тёщей Владимира Зеленского виллы за $5 млн на египетском вип-курорте Эль-Гуна

Убит автор расследования о покупке тёщей Владимира Зеленского виллы за $5 млн на египетском вип-курорте Эль-Гуна.

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Комментарии
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Алексей Мельник
Неужели Зеленские надеются что доживут до &quot;пенсии&quot;? У них не только руки в крови, они по макушку в ней. А тут &quot;первая линия, с прекрасным видом ...&quot; И что они планируют сидеть в креслах с бокалом вина, наслаждаться видом моря? Сюрреализм какой то
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