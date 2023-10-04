В армейском корпусе ВВО на Сахалине продолжается подготовка боевых групп мотострелковых подразделений

Опытные инструкторы, для обучающихся военнослужащих на полигоне Троицкий, создали постоянно меняющуюся тактическую обстановку, когда перед стрелком внезапно появляются различные цели, очерёдность поражения которых он должен определить самостоятельно.
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