Танцоры из Северного стали лауреатами международного фестиваля-конкурса

Ведущий творческий коллектив города Москвы хореографический ансамбль народного танца «Каблучок» успешно выступил в VIII Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Ритмы столицы».
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