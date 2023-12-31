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Гаджиев – об Александре Емельяненко: «Он вернется в поп-ММА. Подерется, заработает и забухает»

«Проведет ли Емельяненко полноценный бой по правилам ММА? Нет. Думаю, что он вернется в поп-ММА, где не будет формата «три раунда по пять минут», а будет, например, «три по три».

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