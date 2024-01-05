8 вещей, которые никто не кладёт в холодильник, а зря

Большинство из нас держит в холодильнике плюс-минус одни и те же продукты. Поэтому многие наверняка удивятся, узнав, что некоторые хитрецы также предпочитают класть в него туалетную бумагу, кухонные принадлежности, пищевую пленку, орехи, растительное масло и даже муку.
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