Русская весна

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Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа

Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа

Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа. Как рассказали в ведомстве, в ходе рабочей поездки министр проверит выполнение государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

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