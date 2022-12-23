Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа. Как рассказали в ведомстве, в ходе рабочей поездки министр проверит выполнение государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.