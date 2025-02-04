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Военное обозрение

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36-я бригада ВСУ под Иволжанским Сумской области в результате ракетного удара потеряла не менее 32 единиц техники

36-я бригада ВСУ под Иволжанским Сумской области в результате ракетного удара потеряла не менее 32 единиц техники

Надёжно спрятать военную технику и личный состав противнику не удалось.

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