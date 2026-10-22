Дерется, поднимает машины и выполняет трюки: китайская компания разработала робота-телохранителя.Китайская компания представила робота-телохранителя.
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