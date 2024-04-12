Россиянам рассказали, как защитить свой iPhone в случае попытки взлома

Основным правилом безопасности остается отказ от передачи личных данных на каких-либо сайтах и ресурсах По информации, распространенной через телеграм-каналы, компания Apple отправила предупреждение пользователям iPhone из 91 страны о возможной атаке программ-шпионов, которые способны отдать доступ к устройствам в руки злоумышленников.