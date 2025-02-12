📹❗️По военно-промышленным и энергетическим объектам в Киеве нанесен массированный ракетный удар с применением как минимум 15 оперативно-тактических квазибаллистических ракет 9М723-1 "Искандер-М".
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📹❗️По военно-промышленным и энергетическим объектам в Киеве нанесен массированный ракетный удар с применением как минимум 15 оперативно-тактических квазибаллистических ракет 9М723-1 "Искандер-М".