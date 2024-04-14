«Мы ещё долго будем продолжать поставлять оружие»: Шольц назвал условия для начала разговора с Путиным

«Мы еще долго будем продолжать поставлять оружие», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц, продолжив, что будет разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, только «когда Россия выведет войска с Украины».
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