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В тюрьме впервые открыли комнату секса

В тюрьме впервые открыли комнату секса

В одной из итальянских тюрем открыли первую в стране комнату для секса. Об этом сообщает Reuters. Комната появилась по решению Конституционного суда Италии, признавшего, что заключенные имеют право на «интимные встречи» с женами или постоянными партнерами.

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