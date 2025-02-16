В Госдуме РФ оценили возможность западных брендов вернуться на российский рынок

Так, Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко отметил, что шансы возвращения западных брендов небольшой, потому что отечественные производители уже успели хорошо зарекомендовать себя на рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии