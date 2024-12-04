ВСУ оставили линию обороны в ЛНР из-за угрозы окружения

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные у Надии Луганской народной республики (ЛНР), отошли на вторую и третью линии обороны из-за обстрелов со стороны Российских войск и угрозы окружения.
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