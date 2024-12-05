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Рязанские новости

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Губернатор Павел Малков подписал соглашение о сотрудничестве

Губернатор Павел Малков подписал соглашение о сотрудничестве

Губернатор Рязанской области Павел Малков совместно с начальником Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерием Танаевым подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между региональным правительством и компанией.

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