Ольга Торубарова освобождена от должности министра спорта Республики Крым

Ольга Торубарова освобождена от должности министра спорта Республики КрымКак сообщается в указе Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, Торубарова освобождена от должности в связи с истечением срока полномочий.
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