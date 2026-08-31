Первый смартфон бренда с батареей на 10 000 мА•ч, сверхбыстрым экраном и IP68 рассекречен до анонса

Новинка получит сверхбыстрый плоский экран, два чипа и 3D-ультразвуковой сканер отпечатков Digital Chat Station раскрыл первые подробности о новом смартфоне от какого-то суббренда, который станет первой моделью с аккумулятором ёмкостью около 10 000 мА•ч.