Первый смартфон бренда с батареей на 10 000 мА•ч, сверхбыстрым экраном и IP68 рассекречен до анонса

Новинка получит сверхбыстрый плоский экран, два чипа и 3D-ультразвуковой сканер отпечатков Digital Chat Station раскрыл первые подробности о новом смартфоне от какого-то суббренда, который станет первой моделью с аккумулятором ёмкостью около 10 000 мА•ч.
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