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Новости Липецка

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Подрядчик не хочет возвращать 193 млн рублей за «Шёлковый путь Данкова»

Подрядчик не хочет возвращать 193 млн рублей за «Шёлковый путь Данкова»

Суд обязал подрядчика вернуть 193 млн рублей, выделенных на благоустройство Данкова, так как контракт признали ничтожным из-за недостоверных документов о квалификации компании.

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