Погода 6 мая: днём до +23

Синоптики прогнозируют в Крыму 6 мая солнечную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +23 градусов, а ночью опустится до +8.
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