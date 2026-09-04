ВТБ готовится получить лицензии на работу с криптовалютами в России

На Восточном экономическом форуме представитель банка ВТБ Виталий Сергейчук, возглавляющий корпоративно-инвестиционный блок и входящий в состав правления, сообщил о намерении финансовой организации получить лицензии, необходимые для работы с цифровыми валютами.