ВТБ готовится получить лицензии на работу с криптовалютами в России

На Восточном экономическом форуме представитель банка ВТБ Виталий Сергейчук, возглавляющий корпоративно-инвестиционный блок и входящий в состав правления, сообщил о намерении финансовой организации получить лицензии, необходимые для работы с цифровыми валютами.
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