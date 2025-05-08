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Царьград

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Мария Захарова: Москву на День Победы посетят иностранные гости

Мария Захарова: Москву на День Победы посетят иностранные гости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая прибудут многочисленные иностранные гости и журналисты, несмотря на препятствия со стороны недругов России.

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