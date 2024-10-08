Страна и люди
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Страна и люди

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Харрис отказалась от встречи с Путиным по Украине

Харрис отказалась от встречи с Путиным по Украине

Харрис заявила, что не приемлет двусторонней встречи, в рамках которой Украина не имела бы голоса. Трамп говорил, что для окончания конфликта в 24 часа созвонился бы с Путиным м ЗеленскимКамала Харрис (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters) Вице-президент США и кандидат от демократов на выборах главы государства Камала Харрис заявила о неготовности к встрече с президентом Владимиром Путиным для обсуждения завершения конфликта России и Украины в интервью CBS.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Словесный понос американских кандидатов и их влажные мечты. КамбАла мечтает о каких то встречах с Путиным и при этом выдвигает условия.С точки зрения реальности ,интересно как она представляет двустороннюю встречу в присутствии третьего лица (Украины)? У тети явно с когнитивными функциями нелады,кроме как ржать во весь рот она ничему и не научилась.
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17 час.

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