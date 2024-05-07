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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротен о «ПСЖ»: «Игроки говорят о старте проекте, но это был финал! Возможно, вы никогда не увидите финал ЛЧ»

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала. «Говорят о старте проекте.

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