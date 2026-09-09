Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили итоги визитов американских спецпосланников в Москву и Киев

Об этом сообщил помощник Президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. По его словам, разговор был позитивным и весьма откровенным, продолжался ровно час.
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