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Медвежий угол

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Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили итоги визитов американских спецпосланников в Москву и Киев

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили итоги визитов американских спецпосланников в Москву и Киев

Об этом сообщил помощник Президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. По его словам, разговор был позитивным и весьма откровенным, продолжался ровно час.

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