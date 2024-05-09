Екатерина Прокопьева: «Эту память у нас не отнять никогда»

От имени депутатов Архангельского областного Собрания поздравляю вас с Днем Победы!От имени депутатов Архангельского областного Собрания поздравляю вас с Днем Победы!Этот праздник отзывается в сердце огромной радостью и болью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)