Кот-экстрасенс: Почему Ларри ускользнул от президента Украины? Ирэн ОрлонскаяЭкстрасенс Инга Райская поделилась своим мнением о странном поведении кота Ларри, который выбежал из резиденции британского премьера в тот момент, когда туда вошёл Владимир Зеленский.