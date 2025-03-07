Автомобили столкнулись утром на юге Карелии

Спасатели Олонецкого района привлекались к ликвидации последствий ДТПФото ОПС по Олонецкому району Сегодня в 7:45 на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о дорожном происшествии на 29-м километре трассы Олонец-Питкяранта-Леппясилта.