Российские силы поразили объекты ВПУ, DATA-центры Украины

Российские войска продолжают наносить удары по военным объектам Украины: ВС РФ поразили логистические центры, DATA-центры и портовую инфраструктуру, используемые в целях ВСУ.
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