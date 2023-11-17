CTK: в Чехии опломбировали часть российской госсобственности

Часть российской госсобственности, находящейся в Чехии, уже опломбировали после внесения ФГУП «Госзагрансобственность» (предприятия по управлению недвижимостью РФ за рубежом) в национальный санкционный список страны, сообщает České noviny (CTK).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии