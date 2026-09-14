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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соколов забил 1-й гол после обмена из «Торпедо» – в ворота нижегородцев на новой «Volga Арене»

Нападающий Егор Соколов забил свой первый гол за « Ак Барс ». Форвард отличился в матче против своего бывшего клуба «Торпедо».

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