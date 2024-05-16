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Россиян предупредили о мошенничестве с автостраховками

Россиян предупредили о мошенничестве с автостраховками

IT-эксперт Арланов предупредил россиян о мошенничестве с автостраховками Злоумышленники используют различные схемы, связанные с автострахованием, при этом наиболее распространенные случаи мошенничества происходят онлайн, предупредил россиян директор по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Павел Арланов.

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