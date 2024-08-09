Эксперты из РТ высказались о законе, который покончит с анонимной информацией в интернете

Эксперты из Татарстана рассказали, одобряют ли вы деанонимизацию всех лиц, распространяющих информацию в интернете, можно ли доверять анонимным источникам информации и какие меры вы могли бы предложить для того, чтобы интернет-пространство стало более прозрачным и безопасным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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