Эксперты из РТ высказались о законе, который покончит с анонимной информацией в интернете

Эксперты из Татарстана рассказали, одобряют ли вы деанонимизацию всех лиц, распространяющих информацию в интернете, можно ли доверять анонимным источникам информации и какие меры вы могли бы предложить для того, чтобы интернет-пространство стало более прозрачным и безопасным.