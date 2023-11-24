Европейский трафик мобильной передачи данных утроится к 2028 году из-за внедрения 5G и перехода на 4G, которые продолжают оказывать давление на инвестиции в сети, сообщила в четверг телекоммуникационная отраслевая группа GSMA.
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