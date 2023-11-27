Сильный снегопад обрушился на Москву ночью 27 ноября

Снегопад обрушился на Москву минувшей ночью. В российской столице за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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