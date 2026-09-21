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Царьград

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В Ростовской области двух мужчин осудят за убийство 19-летнего парня

В Ростовской области двух мужчин осудят за убийство 19-летнего парня

В Ростовской области передано в суд дело об убийстве 19-летнего жителя Белой Калитвы, в котором обвиняются двое мужчин 36 и 38 лет.

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