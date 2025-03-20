Новый законопроект о запрете продажи алкоголя может повлиять на работу баров в Санкт-Петербурге

Окончательный вариант будет представлен 24 марта В Законодательном собрании Санкт-Петербурга разработан законопроект, предусматривающий запрет на продажу алкоголя в многоквартирных домах в ночное и утреннее время - с 22:00 до 11:00.
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