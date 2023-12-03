Власть готова менять Россию. Но есть нюанс: Пора рассказать откровенно

"Нашими экспертами разработана программа "Образ будущего". Мы продвигаем её в разные министерства и ведомства. Движение, безусловно, есть. Например, в сотрудничестве с Минстроем, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультом." Не видим движения Минкульта. Всё то же и всё те же. Кивают и делают вид, что что-то меняется. Пиарят петрушку Милохина, песни чаще всего на иностранном, подписывают петиции против СВО и пренебрегают участниками СВО. Спасибо президенту за Гергиева, но ведь одному ему тяжело. Надо объединять здоровые силы общества вокруг сильного лидера. Народ услышал президента. Но слышит ли его приближённые? Ведь руль в культуре по прежнему у них в руках.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вот какая разница между идеологией СССР и России? Там был коммунизм на горизонте, а теперь откладывают средства для будующих поколений, а то что на сегодня старики вымирают, голодомор им устроили, более чем в у 40% семей с детьми дети недоедают. "Народные" дармоеды зарплаты себе в два раза поднимают, а старикам пенсии на 1600 руб. максимум... Вот так рынок в России у одних дармоедов, халявщиков зарплаты 800тыс. руб. а у стариков пенсии по 11 тыс.руб.. И власть говорит о решении социальных проблем. Кому? Устроили кормушки за счет народа политикам, чиновникам и всей вертикали воровской и коррумпированной власти... Это одно вранье о процветании России и ее народа,