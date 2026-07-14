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«Лацио» подписал Дуки, покинувшего «Унион» свободным агентом. Контракт с защитником – на 3 года

« Лацио » объявил о подписании нидерландского защитника Данило Дуки . 28-летний футболист, покинувший « Унион » свободным агентом по окончании прошедшего сезона, подписал с римлянами контракт сроком на три года.

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