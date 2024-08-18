Майнинг легализовали, но рекламировать его нельзя

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, который вводит в правовое пространство новые понятия: майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг-пула.
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