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Парламентская газета

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Майнинг легализовали, но рекламировать его нельзя

Майнинг легализовали, но рекламировать его нельзя

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, который вводит в правовое пространство новые понятия: майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг-пула.

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