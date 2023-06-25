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Администрация Читы отчиталась об отлове собак

Администрация Читы отчиталась об отлове собак

С начала недели на территории Читы было отловлено 51 бродячая собака, сообщает пресс-служба мэрии.«Подрядная организация комитета городского хозяйства ООО «Пять звёзд» отловила с начала недели на территории краевого центра 51 безнадзорную собаку.

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