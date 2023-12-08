В БУРЯТИИ ЗАДЕРЖАЛИ ТЕРРОРИСТА, ПОДОРВАВШЕГО ДВА ПОЕЗДА С ТОПЛИВОМ: ЧТО О НЁМ ИЗВЕСТНО? Подрывник оказался гражданином Белоруссии, который действовал по указке соотечественника, живущего сейчас в Литве.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 08.12.2023
Комментарии
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Alexander Kozlov
Вы еще Дерипаску выберете, тогда уж настоящая вакханалия серых кардиналов начнется. Все белыми станут, забрав власть.
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13 час.
Наталия Шумакова
Не надо помогать таким Хабибам вести бизнес. Хватит покупать у них продукты в ларьках и на рынках, ездить с ними в такси, нанимать их на работу. Ведь за радушной улыбкой там часто прячется всё что угодно: от молчаливого презрения до открытой звериной ненависти.
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13 час.
Наталия Шумакова
Не надо посещать концерты предателей-релокантов! Они "рубят бабло" в России, но при этом её ненавидят, а простых людей считают быдлом и презирают. Хотя быдлом являются сами и достойны всяческого презрения сами все эти звездуны и звездюльки.
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13 час.
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