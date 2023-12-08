ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 08.12.2023

Alexander Kozlov Вы еще Дерипаску выберете, тогда уж настоящая вакханалия серых кардиналов начнется. Все белыми станут, забрав власть.

Наталия Шумакова Не надо помогать таким Хабибам вести бизнес. Хватит покупать у них продукты в ларьках и на рынках, ездить с ними в такси, нанимать их на работу. Ведь за радушной улыбкой там часто прячется всё что угодно: от молчаливого презрения до открытой звериной ненависти.