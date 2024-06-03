Бывшая теща Абрамовича вышла замуж за 93-летнего медиамагната Руперта Мердока

Торжество состоялось на винограднике Мердока в Калифорнии. Известный американский медиамагнат Руперт Мердок женился на Елене Жуковой — молекулярном биологе и экс-теще российского бизнесмена Романа Абрамовича.
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