Театр абсурда
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Театр абсурда

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с «днём независимости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с «днём независимости»

Уж кто нам ближе, кроме как входящая в состав Союзного государства Республика Беларусь. Вот и президент Александр Лукашенко постоянно твердит, что враги у нас общие, а возглавляемое им государство, народ и Вооруженные силы всегда готовы «прикрыть спину» России.

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