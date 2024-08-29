Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил минометчиков ВСУ на Авдеевском направлении

Получив координаты цели от операторов беспилотных летательных аппаратов, артиллеристы прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и выстрелами 152-мм боеприпасов уничтожили миномет и личный состав ВСУ.
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