ЭДПН навсегда!

Даёшь голые сиськи на барикадах!Возрадуемся, братия и сестры!На стороне России не только генерал Мороз и кусты, не только математика и гравитация (бессердечная ты сука), но и логика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ В "Москва-Сити" м...
- "Ну-ну!" - сказа...
- ВС "Ну-ну!" - сказа...
Двуличие это норма на Западе, давно известно. Так что на их стенания нам надо плевать.
У роджерс...Врать не нужно. Как бы российские нефтяные компании снабжают нацистов горючим(только как бы наши депутаты после рассмотрения запроса эти факты засекретили)
Финита ля комедия!