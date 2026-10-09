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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 011 подписчиков

ЭДПН навсегда!

ЭДПН навсегда!

Даёшь голые сиськи на барикадах!Возрадуемся, братия и сестры!На стороне России не только генерал Мороз и кусты, не только математика и гравитация (бессердечная ты сука), но и логика.

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Nikolia Vovchenko

У роджерс...Врать не нужно. Как бы российские нефтяные компании снабжают нацистов горючим(только как бы наши депутаты после рассмотрения запроса эти факты засекретили)