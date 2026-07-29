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Бывший совладелец "Петроальянса" Александр Джапаридзе отметил 71-й день рождения на Лазурном Берегу

Бывший совладелец "Петроальянса" Александр Джапаридзе отметил 71-й день рождения на Лазурном Берегу

20 июля бывшему совладельцу "Петроальянса" и партнёру Вагита Алекперова, бизнесмену Александру Джапаридзе, исполнился 71 год.

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