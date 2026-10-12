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Царьград

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Министр спорта Кабайло сыграл за Нижний в медиа-баскетболе

Министр спорта Кабайло сыграл за Нижний в медиа-баскетболе

Нижегородский клуб «Закат Баскет» провёл первый матч в «Лига Ставок Media BASKET», уступив команде SBC со счётом 25:29.

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