Министр спорта Кабайло сыграл за Нижний в медиа-баскетболе

Нижегородский клуб «Закат Баскет» провёл первый матч в «Лига Ставок Media BASKET», уступив команде SBC со счётом 25:29.
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