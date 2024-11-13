Илон Маск показал, как устроен самый мощный суперкомпьютер в мире для тренировок ИИ

И

Иван

Вы правы. Любое, что движется якобы "само"- это на батарейке. Кончилась энергия любой батареи внутри,- "это", будь то "собачка" или "боец", оно тут же полный стоп, остановилось. Как любой компьютер без подзарядки, или мобила, или слуховой аппарат. А на "цацки",что у Маска, похоже, работает целая электростанция. И опять. Любая/ой АИ - это сложнейшая программа, которая требует любого типа батарейки. чтоб работать. Как в старой песне: Нам электричество сделать всё сумеет, нам электричество вспашет и посеет. Энергия _ она во всём. Иван Ше.