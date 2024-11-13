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Илон Маск показал, как устроен самый мощный суперкомпьютер в мире для тренировок ИИ

Илон Маск показал, как устроен самый мощный суперкомпьютер в мире для тренировок ИИ

Илон Маск впервые разрешил снять видео изнутри своего суперкомпьютера, самого мощного в мире. Если вы хотели знать, как в реальности выглядит искусственный интеллект — это шанс побывать прямо у него в «мозгах».

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Этот компьютер потребляет электроэнергии как среднестатистическая АЭС или ГЭС! НЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА - НЕТ СУПЕРКОМПЬЮТЕРА, ОСТАЁТСЯ ГРУДА ЖЕЛЕЗА С ПРОВОДАМИ!
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19 час.
И
Иван
Вы правы. Любое, что движется якобы &quot;само&quot;- это на батарейке. Кончилась энергия любой батареи внутри,- &quot;это&quot;, будь то &quot;собачка&quot; или &quot;боец&quot;, оно тут же полный стоп, остановилось. Как любой компьютер без подзарядки, или мобила, или слуховой аппарат. А на &quot;цацки&quot;,что у Маска, похоже, работает целая электростанция. И опять. Любая/ой АИ - это сложнейшая программа, которая требует любого типа батарейки. чтоб работать. Как в старой песне: Нам электричество сделать всё сумеет, нам электричество вспашет и посеет. Энергия _ она во всём.                                            Иван Ше.
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18 час.
LD
Leon Dan
Молодцы. Умеют. А если кто не знает, как превзойти или хотя бы сделать нечто подобное, то и мысли идут о том, как сломать и разрушить.
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13 час.

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