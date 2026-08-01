Вдова полковника Востротина предположила, каким было бы его напутствие молодежи

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин в качестве напутствия молодым людям ко Дню Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа, пожелал бы любить жизнь и Родину, быть верными чести и долгу.
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